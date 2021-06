Marchetti: «Hakimi destinato al PSG. Emerson Royal-Inter pista parallela»

Per Marchetti Hakimi al PSG si farà. In relazione al sostituto il giornalista di Sky Sport, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, di nomi ne fa due: uno è Emerson Royal, tornato dal Betis al Barcellona.

CORSIE CHE CAMBIANO? – Così Luca Marchetti sull’Inter: “Fra poco dovrebbe arrivare a Milano Simone Inzaghi. Necessità andare a sostituire Achraf Hakimi, destinato al PSG. Proprio su indicazioni di Inzaghi il primo nome sarebbe Emerson Palmieri (a destra poi giocherebbe Matteo Darmian, almeno al momento), che è stato trattato anche dal Napoli in passato. Come pista parallela Emerson Royal del Barcellona (le ultime due stagioni al Betis)”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti