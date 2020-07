Marchetti: “Emerson Palmieri Inter, si lavora. Piste Tonali e Kumbulla…”

Condividi questo articolo

Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato di Emerson Palmieri, Sandro Tonali e Marash Kumbulla in chiave Inter

SITUAZIONE – Queste le parole di Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sul mercato dell’Inter all’interno del consueto editoriale a sua firma su “TuttoMercatoWeb.com”. “Poi, naturalmente, l’Inter, che non si ferma e continua a cercare giocatori pronti per poter migliorare ulteriormente la squadra a disposizione di Conte. Detto già di Tonali, anche se non è un’operazione “urgente” per i nerazzurri, si continua a tenere calda la pista di Kumbulla (che piace molto anche alla Lazio): anche qui senza i criteri dell’urgenza. E si lavora anche per Emerson Palmieri che resta il primo obiettivo nerazzurro per la fascia sinistra: ancora non è stata fatta alcuna offerta ufficiale al Chelsea, ma i contatti con gli intermediari ci sono stati, eccome“.

Fonte: Luca Marchetti – TuttoMercatoWeb.com