Marchetti: «Dybala, nessuno più avanti dell’Inter! Legame c’è, Lukaku altra pista»

Marchetti è sicuro: l’Inter è in vantaggio per ingaggiare Dybala a parametro zero. Nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, il giornalista parla anche di Lukaku.

POLE POSITION – In giornata sono uscite le parole di Paulo Dybala sul suo futuro (vedi articolo). Luca Marchetti torna a ieri per spiegare la vicenda: «Secondo me lui nella sera di Wembley non ha parlato solo di nazionale. C’era anche Javier Zanetti, questo legame con l’Inter c’è. È vero però quello che ha detto Dybala sul suo futuro, ossia che deve ancora decidere, e anche lato Inter devono scegliere se affondare il colpo. C’è anche l’altra pista del ritorno di Romelu Lukaku, che abbiamo detto essere alternativa dal punto di vista economico. L’Inter deve capire come rientrare dentro le necessità economiche. Magari questa cosa finisce prima, col Chelsea che dice fra pochi giorni a Lukaku di non volerlo vendere, e l’Inter sa già che la strada per Dybala è più sgombra. Oggi, da quello che possiamo capire dalle sue parole e anche dalle nostre telefonate, non c’è nessuno più avanti dell’Inter: ha stretto un rapporto con Dybala dal quale lui non può svincolarsi. Credo che lo stesso Dybala oggi sia nella condizione di poter aspettare un po’, per capire».