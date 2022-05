Marchetti: «Dybala, Inter sullo sfondo ma punta altro! Perisic speculare»

Dybala e Perisic rimangono i due nomi più in vista quanto al mercato dell’Inter tra entrate e uscite. Luca Marchetti, nel suo editoriale su Tmw, ha fatto il punto

MERCATO − Nel suo editoriale in tema calciomercato, Marchetti si concentra su Dybala e Perisic: «Per ora la Joya non ha firmato con nessuno. C’è l’Inter sullo sfondo, lui punta alla Spagna. Ma nessuno gli ha fatto girare la testa. Per cui aspetta. Come l’Inter aspetta di parlare nuovamente con Perisic che sembra l’immagine speculare di Dybala. Potrebbe fare il percorso inverso (ma anche in questo caso nessuna offerta concreta da parte della Juventus) ha ancora un appuntamento con i dirigenti nerazzurri e invece di piangere, nella sera della vittoria, ha sparato una bella bordata».

Fonte: Tuttomercatoweb − Luca Marchetti