Marchetti: «Dybala? Inter più avanti su Mkhitaryan. Joya, nessuna offerta»

L’Inter è molto attiva sul mercato con Mkhitaryan e Dybala i nomi più caldi. La situazione è al momento diversa con il centrocampista armeno nettamente più vicino

TRA MKHITARYAN E DYBALA − Gli aggiornamenti di Luca Marchetti, su Tmw radio, in merito alla situazione relativa ai due giocatori in orbita Inter: «Tutta da definire la sua situazione di Dybala. L’Inter è più avanti nella formulazione dell’offerta con Mkhitaryan piuttosto che con l’argentino. L’armeno ha quasi 34 anni, Dybala 29. Normale anche per questo. L’offerta per l’armeno c’è ma aspetta una risposta. E’ fiduciosa ma si aspetta una risposta dal giocatore. Dovrà decidere se continuare con la Roma, che farà un’offerta al centrocampista. Joya? Ci sono state delle manifestazioni d’interesse dell’Inter ma ad oggi non ha formulato nessuna offerta concreta. Dipenderà anche dalle uscite. Non puoi prendere un giocatore così senza avere la possibilità economica e tecnica di sostenere un’operazione del genere».