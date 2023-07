Marchetti: «Dopo Onana, tre questioni per l’Inter! Su Lukaku…»

Marchetti parla del mercato dell’Inter, che si accenderà subito dopo la cessione di Onana. Tre questioni importanti, tra queste Lukaku

IN ORDINE − Luca Marchetti illustra il mercato dei nerazzurri a Tmw: «Per Onana ora la strada è tutta in discesa. L’Inter ha capito che si è alla fine e quindi ha leggermente abbassato le richieste e da 60 è sceso a 55. Questo darà il via alle altre trattative nerazzurre per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Prima si andrà a parlare con il Bayern Monaco, offrendo un indennizzo invece di pagare subito la clausola da 6 milioni di euro, che comunque risolverebbe la questione. E poi formulerà un’offerta per Trubin: 10 milioni di euro più bonus. Una cifra che probabilmente all’inizio non accontenterà immediatamente lo Shakhtar, ma che darà il via alla trattativa. Contemporaneamente si cercherà anche l’accordo definitivo con il Chelsea per Lukaku. Il fattore tempo non può non avere un peso e l’Inter sa che oggi le altre due pretendenti (Al Ahli e Juventus) per un motivo o per un altro non sono in grado di convincere una delle due parti».