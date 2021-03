Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Radio Marte”. Il noto giornalista ha fatto il punto sul futuro di Federico Dimarco, in forza al Verona ma di proprietà dell’Inter

RIVELAZIONE – Federico Dimarco sta davvero impressionando con la maglia del Verona, agli ordini di Ivan Juric (QUI la sua ultima prodezza). Il terzino, classe ’97, è ancora di proprietà dell’Inter, e la società nerazzurra dovrà sedersi al tavolo con gli scaligeri per decidere il futuro di Dimarco. Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha fatto il punto della situazione, ai microfoni di “Radio Marte”: «Dimarco al Napoli? Non credo, può andare all’Inter, perché c’è un diritto di contro-riscatto da parte della società nerazzurra. Vedremo se lo eserciterà. Ma in una grande ci può stare. Mattia Zaccagni al Napoli? Non dipende dall’eventuale arrivo di Ivan Juric».

