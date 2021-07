Marchetti: «Dalbert-Cagliari? Anche la Real Sociedad. Lui ha preferenza»

Dalbert è uno dei giocatori che l’Inter sta provando a piazzare, preferibilmente a titolo definitivo anche se non sarà facile. Di lui parla il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, rilanciando l’opzione Cagliari (vedi articolo) ma citando anche la Real Sociedad.

INTER, MOSSE IN FASCIA – “In casa nerazzurra resistono i nomi di Héctor Bellerin e quello di Hans Hateboer, ma solo in prestito. Nel frattempo invece potrebbe salutare Dalbert: per lui c’è il Cagliari pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Su di lui c’è anche la Real Sociedad, ma il giocatore preferirebbe rimanere in Italia”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Luca Marchetti