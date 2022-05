Marchetti: «Cessione Zaniolo? Non come Lautaro Martine per l’Inter!»

Marchetti, esperto di mercato, dagli studi di Sky Sport ha chiarito riguardo le possibili cessioni di Nicolò Zaniolo per la Roma, facendo un paragone con Lautaro Martinez per l’Inter.

SITUAZIONI DIVERSE – Luca Marchetti ha chiarito riguardo le possibili cessioni di Nicolò Zaniolo per la Roma, e un paragone con Lautaro Martinez: «L’Inter non ha minimamente intenzione di vendere Lautaro Martinez! Discorso diverso, invece, per Nicolò Zaniolo per quanto riguarda la Roma. I giallorossi hanno già preso in considerazione la possibilità di poter vendere il ragazzo, mentre i nerazzurri no. Deve arrivare proprio un’offerta irrinunciabile».