Marchetti: «Belotti a zero? Se domani dovessero arrivare Inter o Milan…»

Belotti è in scadenza di contratto con il Torino il prossimo 30 giugno 2022. L’attaccante granata potrebbe partire quindi a zero in caso di mancato rinnovo. Così Marchetti, su Sky Sport 24, sul possibile interesse di Inter e Milan

QUESTIONI DI PROSPETTIVA − Andrea Belotti potrebbe essere dalla prossima stagione uno dei parametri zero di lusso. Il giocatore ha in scadenza il proprio contratto con il Torino il prossimo 30 giugno 2022 e potrebbe non rinnovare. Luca Marchetti, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato così del Gallo: «Se domani arrivassero l’Inter o il Milan per prendere Andrea Belotti a parametro zero, non solo c’è lo strappo alla società che lo ha cresciuto come il Torino ma dall’altro lato c’è anche la prospettiva di poter giocare agli stessi livelli in cui gioca in Nazionale».