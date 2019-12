Marchegiani: “Politano-Napoli? Spazio nel 4-3-3. Llorente-Inter? E’ unico”

Condividi questo articolo

Marchegiani ha parlato del possibile scambio tra Politano e Llorente negli di “Sky Calcio Club”. L’ex portiere sottolinea la fisicità della punta spagnola, ma non disdegna anche le caratteristiche di Politano per il Napoli. L’Inter sta pensando realmente a quest’operazione a gennaio? Di seguito le sue dichiarazioni

IL PENSIERO DI MARCHEGIANI – «Politano può essere importante per il Napoli? E’ un giocatore che con questo modulo troverebbe spazio rispetto a quanto sta giocando all’Inter. A me piace perché è un giocatore che ha uno contro uno, ha soluzioni e ultimo passaggio: può essere un’alternativa. Non rinuncerei così facilmente a Llorente. E’ vero che adesso nelle gerarchie di Gattuso Milik e Mertens sono avanti, ma è unico per caratteristiche nella rosa del Napoli. E’ forte fisicamente, puoi alzare il pallone: Milik è meno Llorente».