Manolas, il Napoli perde un pezzo nella lotta scudetto: ritorno in patria

CESSIONE – Kostas Manolas è ufficialmente (di nuovo) un difensore dell’Olympiakos. Dopo essere arrivato in Italia (alla Roma) nel 2014 e a Napoli nel 2019, il greco è tornato ufficialmente in patria. Visite mediche e firma del contratto sono arrivate nelle scorse ore, con i partenopei che – di fatto – hanno perso un pezzo in difesa per la lotta scudetto, dove è ancora tirata la corsa a quattro con Inter, Milan e Atalanta.