Mangiante: “Contatti Roma-Politano, ma la concorrenza Ã¨ nutrita”

Mangiante: “Contatti Roma-Politano, ma la concorrenza è nutrita”

Matteo Politano è diventato un obiettivo concreto di mercato della Roma dopo il grave infortunio che ha colpito ieri Nicolò Zaniolo. Sull’attaccante in uscita dall’Inter però c’è una nutrita concorrenza, il punto di Angelo Mangiante in collegamento da Roma per Sky Sport

FORTI CONTATTI TRA ROMA E INTER – Per Politano ci sono già stati contatti importanti tra Roma e Inter: «Il tema è sostituire Zaniolo fino alla fine del campionato. La prima soluzione interna è il lancio di Under, la seconda è spostare a destra Kluivert e la terza è avanzare Florenzi, ma in queste ore di mercato ci arriva un interesse forte per Matteo Politano. Mancino come Zaniolo, conosce l’ambiente dato che è cresciuto nel settore giovanile della Roma ed è molto legato alla città e sarebbe la soluzione pronta per permettere a Politano di conquistare la maglia della Nazionale per gli Europei. E’ seguito anche da altre squadre come il Milan che ha avuto già dei contatti, leggermente dietro ci sono Napoli e Fiorentina, è da conquistare alla concorrenza ma la Roma ha dei contatti sempre più forti».