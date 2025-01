Mané-Inter, ancora rumors! Dalla Francia: ‘Presto la trattativa’

Dopo i rumors dalla Spagna, arrivano adesso quelli dalla Francia: Sadio Mané in orbita Inter. Il giocatore senegalese gioca attualmente in Arabia Saudita.

ANCORA RUMORS – Continuano le voci e i rumors su un interesse dell’Inter nei confronti di Sadio Mané. Il giocatore del Senegal, che ha vinto tutto al Liverpool, si è trasferito un anno e mezzo fa in Arabia Saudita e precisamente all’Al-Nassr. Nella stessa squadra militano l’ex nerazzurro Marcelo Brozovic, Cristiano Ronaldo ed è allenata da un altro ex Inter come Stefano Pioli. Già in Spagna, qualche settimana fa, era girata voce di un interesse dell’Inter nei confronti dell’attaccante, che vorrebbe ritornare in Europa. A lanciare questa indiscrezione dalla Francia ci ha pensato il portale Sport. Fr.

Mané-Inter, ma l’ingaggio del senegalese è improponibile

COMPLICATA – Secondo i colleghi francesi, l’Inter, infatti, presto avvierà una trattativa con il club saudita per riportare in Europa Mané. Il giocatore è in scadenza il 30 giugno 2026, ma ciò che fa più paura è ovviamente il suo clamoroso ingaggio. Mané, infatti, prende all’Al-Nassr 40 milioni di euro all’anno. Una caterva di soldi, praticamente il quadruplo di Lautaro Martinez, che oggi è il nerazzurro più pagato in rosa. Ecco perché si tratta di un’operazione non complicata, di più.