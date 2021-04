Mandi sfuma per l’Inter: va via a parametro zero, ma resta in Spagna

Mandi non giocherà nell’Inter nella prossima stagione. Il difensore algerino, in scadenza di contratto col Real Betis, è pronto a cambiare squadra ma sempre nella Liga.

OCCASIONE PASSATA – Nelle ultime settimane si è più volte parlato di Aissa Mandi come opzione a parametro zero per l’Inter. Non sarà così: il difensore, che lascerà il Real Betis a fine stagione da svincolato, passerà al Villarreal. Lo anticipa AS, che parla di accordo raggiunto nel corso di questa settimana. Mandi firmerà con il suo nuovo club un contratto di quattro stagioni, dopo cinque anni passati al Real Betis. I biancoverdi di Siviglia hanno provato di tutto per ottenere il rinnovo di contratto, ma senza esito. Il quotidiano spagnolo segnala come l’offerta dell’Inter fosse tra le principali, ma alla fine Mandi ha scelto il Villarreal.

Fonte: AS.com – Javier Mata, José A. Espina