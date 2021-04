Mandi occasione Inter per il post-Ranocchia: la situazione al momento

Mandi è una delle occasioni del prossimo mercato estivo per completare la rosa senza sborsare un centesimo. In Algeria e Spagna si parla con insistenza dell’opzione Inter ma per il momento bisogna frenare un attimo questa ipotesi

COLPO A ZERO – Nei prossimi giorni Aissa Mandi ufficializzerà la decisione relativa al suo futuro. Sul piatto la proposta del Real Betis Balompié per rinnovare il contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2021. Ma la sensazione è che l’ultima offerta del club spagnolo verrà respinta e in estate il difensore franco-algerino lascerà Siviglia. E la Spagna. Mandi ha già ricevuto tre offerte dall’estero, tra cui quella dell’Inter, che sembra essere la più convincente. Si parla di un contratto quadriennale da 2 milioni di euro netti a stagione, che è esattamente la richiesta di Mandi.

TEMPI DILATATI – Nonostante quanto raccontato in Algeria (Le Buteur) e Spagna (Estadio Deportivo), l’Inter predica calma. Mandi fa parte della lista dei possibili colpi a parametro zero per l’estate ma la trattativa non è così vicina alla chiusura come ipotizzato. Bisogna aspettare il finale di stagione e oggi non rappresenta la prima scelta nel ruolo. Il classe ’91 scuola Stade de Reims è un vero e proprio jolly difensivo e su queste basi prenderebbe il posto in rosa di Andrea Ranocchia (vedi articolo). Tra qualche settimana verrà fatta chiarezza sul futuro di Mandi: rinnova con il Real Betis, accetta un’altra proposta o aspetta i tempi “comodi” dell’Inter?