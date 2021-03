Mandi, l’Inter raddoppia sul Betis Siviglia. Offerta tardiva?

Mandi, difensore algerino classe 1991, è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Il contratto con il Betis Siviglia è in scadenza. Ecco le ultime secondo quanto riportato da El Desmarque

RINNOVO O INTER – Aïssa Mandi è nella lista degli obiettivi dell’Inter per la difesa. L’algerino è seguito con attenzione anche dal Milan, ma i nerazzurri – secondo quanto riportato dalla Spagna – hanno presentato un’offerta da 2,5/3 milioni di euro a stagione per il giocatore. Il suo contratto con il Betis Siviglia è infatti in scadenza a giugno e potrebbe quindi arrivare a parametro zero. Al momento l’ingaggio di Mandi è la metà di quello offerto dall’Inter, ma in Andalusia sono ottimisti: il rinnovo è vicino e le voci sui nerazzurri potrebbero presto sparire.

Fonte: eldesmarque.com