Mandi, Barcellona piomba sull’occasione Inter: la situazione

Aissa Mandi, difensore centrale destro in scadenza di contratto con il Betis accostato all’Inter, sarebbe un’occasione considerata anche dal Barcellona

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Aissa Mandi, difensore centrale destro in grado di giocare in qualsiasi posizione della difesa, sarebbe un’opzione che il Barcellona starebbe considerando. Stando al sito del quotidiano spagnolo, la squadra catalana sarebbe alla ricerca di un difensore centrale sinistro e starebbe valutando diversi profili. L’articolo in questione elenca una serie di giocatori, tra cui appunto quello del Betis.

OCCASIONE – Quest’ultimo, una possibile occasione per l’Inter in caso di addio di Andrea Ranocchia (QUI il pezzo), sarebbe nel mirino anche del club blaugrana, vista anche la possibilità di poterlo prendere a zero.

