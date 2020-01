Manchester United su Vecino. Ultima idea Inter: scambio con Matic – SM

Condividi questo articolo

L’Inter continua a lavorare su più fronti per regalare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti. Occhio, però, anche alle uscite: stando a quanto riportato da Marco Barzaghi su “Sportmediaset”, il Manchester United ha mostrato interesse per Matias Vecino. L’ultima idea sarebbe uno scambio con Matic, fedelissimo del tecnico salentino

INTERESSE DELLO UNITED – Il centrocampo dell’Inter potrebbe uscire rivoluzionato dalla sessione invernale di calciomercato. Se da un lato i nerazzurri continuano a lavorare sul fronte Eriksen (vedi qui), dall’altro c’è da risolvere la questione Vecino. Il centrocampista uruguayano è uscito dalle rotazioni di Antonio Conte e non è scontata una sua partenza prima della scandenza della sessione invernale. Nelle ultime ore c’è da registrare l’interessamento del Manchester United per l’ex Fiorentina.

IDEA SCAMBIO – L’asse tra United e Inter continua dunque a essere caldissimo, dopo le trattative per Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Ashley Young. E potrebbe intensificarsi ancora di più in queste ore: i due club potrebbero imbastire uno scambio tra Vecino, appunto, e Nemanja Matic. Il centrocampista dei Red Devils è un altro fedelissimo di Antonio Conte: i due hanno lavorato insieme al Chelsea e sarebbe un altro usato sicuro per questa impegnativa seconda metà di stagione.

Fonte: Sportmediaset.