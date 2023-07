Manchester United su Onana ma prende tempo. Inter che fai? − Sky

Il Manchester United prende tempo e non recapita alcuna offerta scritta all’Inter per André Onana, nonostante il grande interesse per il suo profilo. Le ultime secondo Sky Sport.

TEMPO − Per l’Inter vendere André Onana significherebbe compiere un sacrificio enorme. Ma la sua eventuale cessione potrebbe presupporre un colpo di mercato di alto livello, considerando il fatto che è arrivato in nerazzurro a parametro zero. Il Manchester United lo vorrebbe con sé, ma l’Inter non intende scendere sotto la richiesta di 50 milioni di euro. Non è perciò sicuro, secondo Sky Sport, che l’offerta scritta possa arrivare dall’Inghilterra.