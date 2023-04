Males torna all’Inter? La decisione del Basilea sul riscatto

Darian Males terminerà a giugno il prestito biennale al Basilea. Gli svizzeri hanno l’opzione per riscattarlo dall’Inter.

DECISIONE – Darian Males era stato mandato in prestito dall‘Inter al Basilea nel febbraio 2021, dopo l’esperienza al Genoa. Questo giugno il prestito con diritto di riscatto terminerà. Il club svizzero si trova quindi davanti a una decisione: se riscattarlo o meno. La stagione del centrocampista è stata più che positiva. Finora Males ha collezionato 39 presenze, condite da 10 gol e 12 assist (vedi focus). Numeri che motivano la volontà del Basilea di acquistare il giocatore.

RISCATTO – La volontà è già qualcosa, rimane però da trovare un accordo tra le due società. Secondo quanto riporta il Basler Zeitung c’è qualcosa che frena il Basilea. Si tratta del prezzo del riscatto del giocatore. La cifra è infatti ritenuta troppo alta dagli svizzeri. L’Inter ha acquistato Males per 2,50 milioni dal Lucerna a settembre 2020. I nerazzurri chiedono tra i 3 e i 4 milioni per il classe 2001. Nel caso in cui concedessero uno sconto la trattativa potrebbe avere esito positivo. Prima di lasciarlo andare via per qualche milione, sarebbe il caso che Simone Inzaghi, o chi sarà sulla panchina il prossimo anno, valuti Males in ritiro. Ogni tanto vedere anche un giovane in rosa invece di puntare solo su parametri zero stagionati potrebbe garantire un progetto che mira anche al futuro.