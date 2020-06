Males, l’agente frena: “Inter? Non abbiamo ancora ricevuto...

Males, l’agente frena: “Inter? Non abbiamo ancora ricevuto un’offerta”

Males è il nome nuovo in casa Inter (vedi articolo). L’agente del giovane attaccante esterno del Lucerna, Gezim Ibrahimi, frena gli entusiasmi ai microfoni di nau.ch. Anche l’allenatore, Fabio Celestini, preferisce dribblare. Di seguito le dichiarazioni

FRENATA – Darian Males, giovane attaccante classe 2001 del Lucerna, è nel mirino dell’Inter, che andrebbe a lavorare in sinergia con il Parma. L’agente del giocatore Gezim Ibrahimi, frena l’entusiasmo in casa nerazzurra: «Non abbiamo ancora ricevuto un’offerta da Inter».

VITTORIA – Delle voci su Males in orbita Inter ne ha parlato anche l’allenatore del Lucerna, Fabio Celestini: «Non ne ho sentito parlare finora. Sarei molto felice per lui. Sarebbe un po’ una vittoria come allenatore perché l’ho utilizzato».

Fonte: nau.ch