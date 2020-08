Males, Inter formalizza! Sinergia con un altro club, ma non è il Parma – AP

Darian Males

L’Inter ha formalizzato l’offerta per Males, giovane attaccante del Lucerna: a rivelarlo è il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà. L’operazione sarà svolta in sinergia con un altro club, che non è più il Parma (vedi articolo)

SINERGIA – L’Inter prova a stringere per Darian Males, giovane attaccante del Lucerna: “Males: l’Inter ha formalizzato. Ma ora l’attaccante può andare al Genoa e non al Parma visto che l’operazione era stata chiusa da Faggiano“, scrive Alfredo Pedullà su Twitter.

CHANCE CONCRETE – Prosegue Pedullà: “Faggiano è il nuovo direttore del Genoa. Ci sono possibilità concrete che l’Inter, dopo aver formalizzato per l’arrivo dell’attaccante 2001 in arrivo dal Lucerna, possa mandare proprio Males in Liguria”.