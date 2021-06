Males, incontro tra Inter e Basilea: chiara la volontà degli svizzeri

Darian Males torna all’Inter, dopo il prestito al Basilea. Ma oggi si è tenuto un incontro tra i due club: Gianluca Di Marzio fa il punto sulla situazione del talento classe 2001.

FUTURO – Darian Males tornerà all’Inter, proprietaria del suo cartellino dall’estate scorsa. Nell’ultima stagione il 20enne svizzero è andato in prestito, prima al Genoa e poi al Basilea. In Italia solo 23 minuti per lui, in una gara di Coppa Italia. Col Basilea, invece, disputa una buona stagione, corredata da 2 gol e 2 assist in 16 presenze. E, secondo quando riporta Gianluca Di Marzio sul sito, il club svizzero vuole riportare in patria il talento classe 2001. Oggi il presidente del Basilea David Degen era nella sede dell’Inter: si attendono gli sviluppi per i prossimi giorni.