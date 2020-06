Males, colpo in prospettiva per l’Inter! Operazione in...

Males, colpo in prospettiva per l’Inter! Operazione in sinergia: i dettagli

Condividi questo articolo

L’Inter cerca di giocare d’anticipo, soprattutto sul mercato dei giovani. Il prossimo colpo è in arrivo dalla Svizzera. Si tratta di Males, come annunciato in anteprima dal giornalista Pedullà

INNESTO IN ATTACCO – “L’Inter prende Darian Males, attaccante esterno del Lucerna, classe 2001. Strappato al Valencia. Operazione da circa 4 milioni di euro. In programma sinergia con il Parma“. A darne l’anticipazione è Alfredo Pedullà, che dà già per fatta l’operazione per il talentuoso attaccante 19enne svizzero. Seguiranno aggiornamenti e ulteriori dettagli su quello che sembra un colpo a sorpresa. Su Males, infatti, c’era da tempo soprattutto l’Atalanta, sempre attenta a questi profili.