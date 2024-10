Maldini seguito da vicino dall’Inter! Intanto lui chiude le porte al Milan

In un mercato calcistico sempre più sorprendente, la notizia di un possibile interesse dell’Inter per Daniel Maldini ha scatenato un’ondata di curiosità e dibattito nel web e sui social. Ma realmente potrebbe far comodo al club nerazzurro? Intanto dal ritiro con la Nazionale lui chiude le porte a un possibile ritorno al Milan.

INTERESSE – Figlio di Paolo Maldini e nipote di Cesare Maldini, Daniel rappresenta un legame profondo con la storia del Milan. Tuttavia, le strade del calcio moderno possono portare a sviluppi inaspettati, e il nome Maldini potrebbe presto risuonare anche tra le fila nerazzurre. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha preso nota di Daniel Maldini durante la sua visita allo U-Power Stadium di Monza, dove ha assistito alla sfida tra Monza e Roma. L’obiettivo era chiaramente quello di valutare da vicino le potenzialità del ragazzo, ma anche di altri profili.

IL “NO” AL MILAN – Il Monza ha investito circa 3 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Maldini a titolo definitivo, dopo un periodo in prestito. La decisione di portarlo in rosa è stata influenzata dalla sua crescente maturità e dalle sue prestazioni costanti, che lo hanno portato a essere convocato per la prima volta in Nazionale. Dopo il suo ritorno ufficiale al Monza, dove ha firmato un contratto fino a giugno 2026, Daniel ha iniziato la stagione con buoni risultati, suscitando l’attenzione non solo dell’Inter ma di altre squadre della massima serie: «Non ci sto pensando, tutto è possibile: penso a fare bene, poi si vedrà», ha dichiarato Maldini riguardo a un possibile ritorno al Milan.

Maldini farebbe comodo all’Inter?

IN NERAZZURRO – Maldini, che gioca come esterno offensivo e può adattarsi anche come seconda punta, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per l’Inter, specialmente in vista della prossima stagione, quando in attacco andranno via sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa. Un giocatore con un cognome così pesante, che ha già fatto la storia con il Milan, potrebbe attrarre l’attenzione dei tifosi e dei media, creando un legame emotivo con la squadra nerazzurra. Sebbene la notizia possa sembrare incredibile e difficile da digerire per i tifosi del Milan, il calcio è fatto di scelte e opportunità.