Maldini e non solo: l’Inter segue anche un altro brianzolo – SM

Daniel Maldini non è l’unico calciatore presente sul taccuino dell’Inter per un possibile ingaggio nella prossima finestra estiva di calciomercato.

IL NOME – Oltre a Daniel Maldini l’Inter era rappresentata sugli spalti dell’U-Power Stadium di Monza per seguire anche le prestazioni di Warren Bondo contro la Roma. Ciò è quanto riferito da Sport Mediaset, che pone l’accento sul fatto che l’attenzione del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio non fosse rivolta esclusivamente al figlio d’arte che sta facendo molto bene con i lombardi. Il centrocampista francese, che sta crescendo gradualmente sotto la gestione di Alessandro Nesta, rappresenta un profilo molto apprezzato dal club nerazzurro in vista della prossima gestione.

Maldini stuzzica l’Inter: una dote da sottolineare

LA CRESCITA – Maldini potrebbe rappresentare un innesto dinamico, per l’Inter di Simone Inzaghi. La posizione da lui prediletta è quella di trequartista, ruolo non esattamente riscontrabile nel sistema del tecnico piacentino. Ad ogni modo, l’ex Lazio potrebbe inserirlo gradualmente nella posizione ora occupata da Henrikh Mkhitaryan, per abituarlo allo svolgimento di compiti difensivi e in marcatura che potrebbero così aggiungersi a quelli che già oggi esercita in fase offensiva. Inzaghi potrebbe essere stimolato dal compito di plasmare Maldini secondo le sue idee tattiche, contribuendo in prima persona a fornirgli gli strumenti per diventare quel top player che ambisce ad essere.