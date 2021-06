Maksimovic, sfuma il colpo a zero per l’Inter? Piace all’estero

Nikola Maksimovic non rinnoverà il suo contratto col Napoli, e potrebbe anzi lasciare l’Italia secondo Gianluca Di Marzio. Sfumerebbe così un colpo a parametro zero per l’Inter.

ADDIO TOTALE – Come si sa da tempo, Nikola Maksimovic e il Napoli si separeranno dopo il 30 giugno. La trattativa per il rinnovo è nulla da mesi, e il difensore serbo è così un ambito colpo a parametro zero per molti club. Tra questi anche l’Inter, che aveva pensato anche a lui per rinforzare la difesa senza investire un euro di cartellino. Tuttavia, secondo quando riporta Gianluca Di Marzio a “Sky Sport”, i nerazzurri potrebbero veder sfumare questo colpo. L’Inter non si è mossa in modo decisivo per acquisire le sue prestazioni, lasciando che il serbo si guardasse attorno. E ora ci sono alcuni club dalla Spagna e dalla Russia interessati al 29enne, che si avvicina così a lasciare completamente l’Italia.