Maksimovic: rinnovo in bilico, l’Inter ha ancora bisogno di un difensore?

Photo 192013396

Il Napoli ha fatto un passo verso Nikola Maksimovic (per Milik il discorso è leggermente più complesso). In più, l’Inter ha ritrovato gli antichi equilibri in difesa. Il serbo finirà davvero per lasciare la Campania e vestirsi di nerazzurro? Proviamo a capirci qualcosa

SECONDA CHANCE – Le parole di Cristiano Giuntoli hanno chiarito la volontà del Napoli di puntare, ancora, su Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e Gennaro Gattuso l’ha schierato col contagocce in questo avvio di campionato. Maksimovic ha collezionato finora soltanto un paio di presenze in Serie A. In questo momento, è impegnato dal primo minuto contro la Lazio di Simone Inzaghi, e il direttore sportivo partenopeo ha chiarito che la volontà del club è quella di tenere sia lui che Hysaj (altro elemento in scadenza a giugno prossimo).

NECESSITÀ – L’Inter, dal canto suo, ha migliorato i numeri del pacchetto arretrato. La cessione di Diego Godin al Cagliari, e le difficoltà di inizio campionato, avevano gettato più di qualche ombra sulle scelte di mercato della società. La tenuta difensiva dei nerazzurri, però, ha risentito del tentativo insistente di registrare il trequartista nell’economia di gioco di questa Inter. Da quando Conte è tornato sui suoi passi, abbasando il baricentro e orientando il pressing in maniera diversa, i nerazzurri hanno migliorato i loro numeri e recuperato alcuni elementi chiave (Milan Skriniar su tutti). Proprio per questo, seppure il tecnico nerazzurro avrebbe manifestato la volontà di intervenire sul mercato in quel reparto; il club potrebbe aspettare giugno (e la scadenza del contratto di Andrea Ranocchia) prima di inserire un nuovo profilo all’interno del roster di Conte.