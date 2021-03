Maksimovic, sale l’interesse dell’Inter. Legato a doppio filo a Ranocchia

L’Inter inizia a pensare alla prossima sessione di mercato. Molti potrebbero essere gli interventi dei nerazzurri, a partire dalla difesa. Non si conosce ancora il futuro di Ranocchia, ma sale nel frattempo l’interesse per Maksimovic.

PORTE GIREVOLI – Nella difesa dell’Inter, la prossima estate, potrebbe avvenire una sostituzione tanto conservativa quanto funzionale. Partiamo con le rassicurazioni: il trio titolare è intoccabile. Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni rappresentano il reparto arretrato perfetto per Antonio Conte. Bisognerà tuttavia lavorare sulle riserve, spesso un punto debole in questa stagione (vedi focus). E che hanno un punto in comunque, ossia il contratto in scadenza tra tre mesi esatti. Per Danilo D’Ambrosio, tuttavia, il rinnovo è quasi scontato. Ma lo stesso non può dirsi per Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov. In particolare il numero 13, che resterebbe volentieri all’Inter.

CAMBIO PRONTO – In caso di addio, tuttavia, l’Inter avrebbe l’alternativa pronta, alle stesse condizioni. Infatti il Napoli e Nikola Maksimovic non prolungheranno il loro rapporto, e anche il difensore serbo potrebbe liberarsi a zero il 30 giugno. I nerazzurri potrebbero così sostituire Ranocchia con un difensore con caratteristiche simili, più giovane di tre anni, e con uno stipendio leggermente inferiore (1,2 milioni di euro contro gli 1,8 del nerazzurro). Per ora nessuna trattativa è ufficialmente iniziata, ma l’asse Milano-Napoli è da monitorare nei prossimi mesi.