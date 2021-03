Maksimovic prossimo allo zero: l’Inter monitora la situazione

Nikola Maksimovic è sempre più ai ferri corti col Napoli. Il suo contratto scade a giugno, e questo lo rende appetibile, anche all’Inter.

PARAMETRO ZERO – Non si conosce ancora quale sarà il mercato dell’Inter la prossima estate. Di sicuro Giuseppe Marotta e i suoi collaboratori monitoreranno con attenzione il parco dei parametri zero. Tra questi non solo Georginio Wijnaldum, che tiene in ballo i nerazzurri ma anche il Barcellona (vedi focus). L’attenzione verrà direzionata anche verso profili di caratura minore, che magari conoscono meglio la Serie A. Un esempio calzante è Nikola Maksimovic, difensore classe 1991 del Napoli. Il serbo non rinnoverà con gli azzurri e, considerando che il suo contratto scade a giugno, può già firmare a zero con altri club. Antonio Conte non ha mai espresso particolari apprezzamenti per l’ex centrale del Torino. Ma la sua esperienza (gioca in Italia dal 2013) e soprattutto lo stipendio (1,2 milioni all’anno) lo rendono un profilo da non trascurare.