Maksimovic in uscita: l’Inter ha 2 piani (e Vecino?) per il colpo low cost – SI

Maksimovic in uscita: l'Inter ha 2 piani (e Vecino?) per il colpo low cost

Maksimovic è l’ultimo nome spendibile per rinforzare il pacchetto difensivo dell’Inter. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – fa presente un doppio scenario ipotizzato in casa nerazzurra per arrivare al centrale del Napoli. Che segue sempre Vecino

OPERAZIONE LAST MINUTE – Non ci sono più margini di rinnovo per Nikola Maksimovic a Napoli, che ragiona sulla sua cessione entro il 5 ottobre per non perderlo a parametro zero. La novità odierna è l’interessamento dell’Inter per il centrale serbo classe ’91. Da subito con un’offerta last minute o eventualmente a parametro zero a partire dal 1° luglio 2021. Maksimovic entra di diritto nella lista dell’Inter per regalare ad Antonio Conte un centrale in grado di giocare a tre. In attesa di eventuali rilanci del Tottenham per Milan Skriniar, che partirebbe solo in caso di offerta irrinunciabile. Intanto tra Inter e Napoli è in ballo anche il futuro del coetaneo Matias Vecino, che al momento è in stand-by a causa di una differente veduta sulla cifre. Il centrocampista uruguayano è fuori dal progetto tecnico di Conte e Gennaro Gattuso lo accoglierebbe volentieri a Napoli.

