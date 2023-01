Maignan, recupero lento. Il Milan ufficializza nuovo portiere. C’è con l’Inter?

Maignan costretto ancora fuori per infortunio, in dubbio anche la sfida di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il Milan corre ai ripari e rinforza il reparto con l’acquisto del portiere Vasquez.

NUOVO ACQUISTO – Il Milan corre ai ripari dopo l’infortunio di Mike Maignan (vedi articolo) e rinforza il reparto. Il club rossonero ha reso noto l’acquisto di Devis Vasquez con un comunicato sul sito ufficiale della squadra. Il portiere, acquistato in prospettiva dal Club Guarani, ha firmato un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026. I milanisti speravano di recuperare Maignan in tempi più brevi, ma il problema muscolare al polpaccio sinistro sembra costringerlo ancora per un po’ fuori dal campo. La sua presenza, quindi, è in dubbio anche per la sfida di Supercoppa Italiana del 18 gennaio contro l’Inter.