Maguire, altro che Inter! Decisione netta del Manchester United

Negli ultimi giorni si è parlato di possibilità Maguire per l’Inter all’ultimo momento, vista la necessità di valutare alternative immediate per Skriniar. Il giornalista Fabrizio Romano spiega però come il Manchester United lo abbia bloccato.

NIENTE DA FARE – Harry Maguire non andrà all’Inter, nonostante se ne fosse parlato in questi giorni. Il difensore inglese non lascerà il Manchester United, pur essendo caduto in disgrazia finendo in seconda fila nelle scelte del manager Erik ten Hag. Lo segnala Fabrizio Romano, parlando di opzione Inter mai concreta nel corso di questa sessione di mercato. Secondo il giornalista, Maguire rimarrà ai Red Devils fino al termine della stagione.