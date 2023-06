Lukebakio in Serie A ma non all’Inter? Un altro club tenta il sorpasso

La settimana scorsa si era parlato di Lukebakio per l’Inter: potrebbe arrivare davvero in Serie A, ma non in nerazzurro. Di Marzio, in apertura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, aggiorna su questa situazione non ancora segnalata in giornata.

RISCHIO “SCIPPO” – Le novità di Gianluca Di Marzio: «Nella lista degli attaccanti esterni della Fiorentina il sogno è Domenico Berardi ma c’è anche Dodi Lukebakio. Ne avevamo parlato per l’Inter, adesso spunta anche la Fiorentina».