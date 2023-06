Lukebakio piace all’Inter e non solo! La richiesta dell’Herta Berlino – TS

Dodi Lukebakio è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare l’attacco. Sul calciatore, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, c’è una folta concorrenza

SFIDE – L’Inter, in attesa di chiarire la vicenda Lukaku, è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa. Fra i nomi più caldi, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, c’è quello di Dodi Lukebakio. L’attaccante belga, in forza all’Herta Berlino, è una seconda punta che sa saltare l’uomo e creare superiorità. Col Belgio, inoltre, ha mostrato un’intesa non indifferente con Lukaku. Sul calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, non solo l’Inter: anche la Fiorentina ed il Villarreal sono sulle tracce del calciatore per cui l’Herta Berlino chiede una cifra vicina ai 10 milioni. Il belga, secondo il quotidiano, preferirebbe il trasferimento all’Inter non solo per l’intesa con Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino