Lukebakio fattibile per l’Inter, ma un problema che coinvolge pure Correa – Sky

L’Inter inizia già a pensare alle mosse di mercato per la prossima stagione; come riportato da Di Marzio, in collegamento da Istanbul per Sky Sport 24, ai nerazzurri piace l’attaccante belga Lukebakio. Trattativa considerata fattibile ma che presenta uno scoglio.

UN PROBLEMA – Gianluca di Marzio, in collegamento da Istanbul, ha riportato le ultime novità di mercato dell’Inter. Tra le varie notizie il giornalista si è soffermato anche sull’interesse dei nerazzurri per Dodi Lukebakio, che aveva annunciato ieri sera (vedi articolo). Le sue parole: «L’Inter per l’attacco guarda a un giocatore dell’Hertha Berlino, molto forte, nazionale belga, che è Lukebakio. Calciatore che potrebbe dare anche una caratteristica diversa all’attacco nerazzurro. Sappiamo inoltre che la proprietà dell’Hertha Berlino è la stessa del Genoa. L’unica problematica per questa operazione è la tempistica. I tedeschi vorrebbero vendere Lukebakio in tempi brevi, mentre l’Inter vorrebbe capire se prima arriveranno delle offerte per Joaquin Correa».