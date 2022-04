Lukaku vuole l’Inter: pronto a ridursi l’ingaggio. Operazione difficile – TS

Romelu Lukaku ha voglia di tornare all’Inter. Secondo Tuttosport il belga, per agevolare il suo ritorno in nerazzurro, sarebbe pronto a ridursi l’ingaggio. La trattativa, però, resta complicata

RITORNO – Non è un mistero che l’avventura di Romelu Lukaku al Chelsea, ad oggi, non sia stata come il belga sperava. Secondo Tuttosport, il belga si sarebbe pentito del suo ritorno ai blues e non passa giorno senza che non mandi segnali al club nerazzurro per un ritorno a Milano dove, per sua stessa ammissione, ha vissuto il momento migliore della sua carriera sportiva. L’eventuale ritorno all’Inter, però, resta un’opzione remota secondo il quotidiano. Il belga dovrebbe ridursi drasticamente l’ingaggio passando dai 12,5 milioni attuali a poco meno di 6. Operazione che l’attaccante è disposto a fare ma che potrebbe non essere sufficiente: il Chelsea, infatti, dovrebbe accettare il trasferimento in prestito, ipotesi difficile considerando la cifra sborsata per riportarlo a Londra. L’Inter, inoltre, in questo momento storico, non è in grado di fare operazioni onerose: il mercato nerazzurro si basa sull’autofinanziamento, con l’Inter che in estate potrebbe perdere sia de Vrij che Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini