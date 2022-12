Lukaku vuole un 2023 tutto all’Inter: idea chiara non solo sulla ripresa – TS

Lukaku attende di lasciare alle spalle un 2022 terrificante fra infortuni e prestazioni negative. L’anno nuovo, secondo Tuttosport, vale anche un obiettivo di mercato con l’Inter.

IDEE CHIARE – Romelu Lukaku ha giocato ottantasette minuti – con gol – nell’amichevole Reggina-Inter (vedi highlights), andando oltre le aspettative. Dopo una prima parte di stagione segnata dagli infortuni ora vuole recuperare il tempo perduto, già dalla decisiva partita col Napoli. Da lì passeranno quasi tutte le speranze di rimonta in classifica, motivo per cui non è possibile sbagliare. Per Lukaku c’è un obiettivo in più nel 2023: restare a Milano. Tuttosport ricorda come fra Inter e Chelsea ci sia un accordo – non scritto – per estendere il prestito anche nella stagione 2023-2024. Le due società però proveranno a limare qualcosa, ben consapevoli che la volontà di Lukaku è quella di restare in nerazzurro e non solo in prestito.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini