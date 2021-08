Lukaku via? Zapata primo nome Inter, poi eventuale altra punta

Lukaku può andare al Chelsea e l’Inter può sostituirlo con due attaccanti, di cui Zapata come primo nome. Questo è quello che scrive il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, sul suo sito ufficiale.

PERDI UNO PRENDI DUE – L’Inter, come raccontato ieri, rischia seriamente di perdere Romelu Lukaku. L’attaccante ha fatto sapere di voler tornare al Chelsea (vedi articolo) e si cerca un accordo. Gianluca Di Marzio, sul suo sito, parla di prima offerta (cento milioni di euro più Marcos Alonso) rifiutata per provare a massimizzare il guadagno. Una volta ceduto Lukaku bisognerà capire la cifra da reinvestire sul mercato. Duvan Zapata è la prima opzione, poi c’è l’esterno da trovare e infine un’eventuale altra punta. Per questo secondo attaccante, in aggiunta a Zapata, c’è sempre Joaquin Correa, ieri espulso in amichevole con la Lazio (vedi articolo). Assieme a Lukaku in uscita davanti anche Andrea Pinamonti, richiesto dall’Empoli.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com