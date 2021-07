Lukaku via dall’Inter? Solo con una follia, Chelsea respinto! – SI

Lukaku, così come Lautaro Martinez (vedi articolo), negli ultimi giorni ha avuto voci di mercato in uscita dall’Inter, più precisamente direzione Chelsea. Alfredo Pedullà, però, è dell’idea che difficilmente questo possa avvenire.

ATTACCO INTOCCABILE – Alfredo Pedullà tranquillizza: «Romelu Lukaku via dall’Inter? Noi dobbiamo tenere una percentuale di follia, così come dobbiamo tenerla su Lautaro Martinez che ha il contratto in scadenza. Per me la società che vuole più Lautaro Martinez è l’Atlético Madrid: ha due anni di contratto, un po’ di mal di pancia li ha avuti e ha cambiato agente. Non ha rinnovato, al momento è tutto fermo e sono cose che ci trascineremo fino a oltre Ferragosto. Lukaku abbiamo raccontato della volontà del Chelsea, del muro dell’Inter e della volontà del ragazzo di restare. Nella palla di vetro non so leggere, posso soltanto interpretare le notizie di ora. Il Chelsea voleva Erling Haaland, ha provato per Lukaku, è stato respinto al momento su entrambi i fronti».