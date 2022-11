Lukaku verso nuovo prestito all’Inter! Ma il Chelsea spera nel…Mondiale!

Si parla già del futuro di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Evening Standard, l’Inter ed il Chelsea avrebbero un accordo verbale sul rinnovo del prestito del belga. Ma i blues nascondono un altro obiettivo

MONDIALE – Romelu Lukaku si è nuovamente fermato per infortunio, in un inizio di stagione con l’Inter che non è stato esaltante. Ma, a tenere banco, è il futuro del belga: secondo l’Evening Standard, Inter e Chelsea hanno già raggiunto un accordo verbale per il prolungamento del prestito del belga ai nerazzurri per un’altra stagione. L’attaccante, infatti, nonostante l’addio di Thomas Tuchel e l’avvento di Graham Potter, non rientra più nei piani dei blues. Il club londinese, però, spera di poter esplorare un’altra opzione: la squadra inglese, infatti, spera che Lukaku possa disputare un grande Mondiale con il Belgio, in modo da attirare qualche acquirente che possa permettere al Chelsea di rientrare della spesa fatta per l’acquisto dell’attaccante nell’estate del 2021.

Fonte: standard.co.uk