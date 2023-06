Lukaku vede solo l’Inter! Chelsea? Possibile nuovo summit − Sky

Lukaku pazzo di Inter. Il belga, nonostante sia di proprietà del Chelsea, parla unicamente da giocatore nerazzurro. Non da escludere nuovo summit a breve

POSSIBILE NUOVO SUMMIT − Tra nerazzurri e londinesi, l’asse di mercato continua. Dopo l’incontro avvenuto in settimana, secondo Luca Cilli di Sky Sport 24 non è da escluderne un secondo: «Non è da escludere un nuovo contatto col Chelsea. Piero Ausilio ha avuto discorsi approfonditi a Londra. Lukaku? Ha sempre parlato da giocatore dell’Inter. Vuole tornare in nerazzurro, il suo amore non si esaurisce mai. Al momento l’Inter ha chiesto il prestito così come Koulibaly. Due rifiuti dal Chelsea».