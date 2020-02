Lukaku unica certezza in attacco per il prossimo...

Lukaku unica certezza in attacco per il prossimo anno: la situazione – TS

“Tuttosport” sottolinea come solo Lukaku sia certo di essere ancora presente nell’attacco dell’Inter per la prossima stagione. Gli altri sono tutti in bilico per motivi diversi.

UN SOLO NOME SICURO – La cessione di Mauro Icardi, che sia al Paris Saint-Germain o ad un altro club, è un passaggio fondamentale del prossimo mercato dell’Inter. La campagna rafforzamenti del club nerazzurro toccherà quasi certamente tutti i reparti, in particolare l’attacco dove oggi solamente Lukaku è certo di rimanere.

TUTTI IN DUBBIO – Su Lautaro Martinez, si sa, è forte il pressing del Barcellona. I discorsi sono iniziati e fra un paio di mesi verranno approfonditi, con l’argentino che potrebbe salutare Milano con una valutazione complessiva di 150 milioni. Difficile, se non impossibile, anche per questioni di ingaggio (12 milioni), la permanenza di Alexis Sanchez, arrivato in prestito secco. Il cileno tornerà al Manchester United e poi si vedrà. Esposito il 2 luglio compirà 18 anni e firmerà un contratto fino al 2025, ma spetterà a Conte decidere se tenerlo in rosa e lavorare sulla sua crescita oppure mandarlo in prestito per una stagione.

CAMBIAMENTI – Dunque, tanti punti di domanda. E’ per questo che Marotta e Ausilio corteggiano i parametri zero Mertens – soprattutto – e Giroud, oltre a monitorare le situazioni di tanti top player offensivi che, nel caso, potrebbero prendere il posto di Martinez: da Aubameyang a Martial, passando per Werner e il sogno Griezmann (da inserire nell’operazione Lautaro con il Barcellona, ma i costi sono elevati).