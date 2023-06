Lukaku trasforma la rabbia in riscatto! Vuole solo l’Inter: obiettivo sconto – CdS

Lukaku si era sicuramente sognato una serata diversa in finale di Champions League, anzi a dire il vero anche una stagione diversa. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il belga vorrà trasformare la rabbia in riscatto in vista della nuova stagione. Lui pensa solo a giocare all’Inter, mentre il club cerca uno scontro da parte del Chelsea.

RISCATTO – Dopo la serata di Istanbul con l’Inter sconfitta 1-0 dal Manchester City dopo aver giocato letteralmente alla pari degli inglesi, Romelu Lukaku ha voglia di rivincita. La sua stagione non è stata positiva dal punto di vista fisico. Un problema a inizio stagione – compreso il Mondiale -, ha inevitabilmente compromesso quasi tutto il suo percorso. Gli ultimi mesi della stagione, però, hanno dimostrato come Lukaku possa ancora fare la differenza in positivo, soprattutto in campionato. Significa che una stagione senza guai fisici non potrà che restituirgli le sensazioni e le soddisfazioni dei suoi primi due anni. Di tornare al Chelsea per restarci, non ne vuole proprio sapere. In più riprese ha ribadito la sua volontà di tornare all’Inter, dando la disponibilità a rinunciare ancora a qualcosa degli 8,5 milioni netti che gli ha garantito l’Inter in questa stagione.

SCONTO – Lato Inter, la finale di Champions League non può cambiare certamente gli obiettivi per quanto riguarda il futuro di Lukaku, questo è chiaro. L’intenzione è quella di tornare a discutere con il Chelsea per ripetere il prestito di questa stagione, ma con uno sconto rispetto agli 8 milioni più bonus investiti per il prestito di questa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno