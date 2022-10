Lukaku tra Inter e Chelsea: parti al lavoro per cambiare la formula futura

Lukaku, Inter e Chelsea un triangolo destinato a continuare. Il belga è quasi pronto a tornare a disposizione di Inzaghi, dopo il lungo stop a causa dell’infortunio. Intanto, però, si inizia già a pensare al suo futuro, che potrebbe continuare a tingersi di nerazzurro. Di seguito gli ultimi aggiornamenti di calciomercato tra i due club.

FUTURO – Romelu Lukaku dopo essere tornato all’Inter per la stagione 2022/2023 ha giocato solo tre partite. Costretto a restare fuori per un infortunio dai lunghi tempi di recupero, l’attaccante belga non ha potuto dare il suo contributo ai nerazzurri. Gli interisti aspettano il suo rientro in Fiorentina-Inter (vedi articolo). Quindi è quasi imminente. E intanto, dialogano con il Chelsea. I due club sarebbero d’accordo per il prolungamento del prestito in nerazzurro di Lukaku per un altro anno. Ma l’Inter, come riportato da DAZN, è proiettata verso il futuro e vorrebbe trattenere il giocatore a titolo definitivo. Per questo si pensa di inserire nell’accordo una un clausola con diritto di riscatto nell’estate 2024, cambiando l’attuale formula del prestito secco annuale.