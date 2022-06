Lukaku, tra Inter e Chelsea distanza di 5 milioni. L’ingaggio non è un problema – AP

Lukaku vuole tornare all’Inter e non valuta opzioni alternative. Anche l’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, conferma quanto detto in precedenza da Sky Sports.

DISTANZA MINIMA – Romelu Lukaku sempre più vicino all’Inter, il ritorno adesso è davvero possibile. Il calciatore, in pressing continuo con il Chelsea, vuole a tutti i costi tornare a Milano. Lui l’ingaggio se l’è tagliato, accettando i 7-7,5 milioni rispetto ai circa 15 attuali. Come anticipato prima da Sky Sports (vedi QUI), anche l’esperto di mercato conferma: il Chelsea chiede 10 per il prestito, è sceso abbondantemente rispetto alla cifra (almeno il doppio) chiesta non troppi giorni fa. L’Inter ha proposto 5 milioni, all’interno di una partita che vede Tuchel desideroso di sbrogliare questa matassa.