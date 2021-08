Lukaku torna di nuovo ai Blues: entro stasera documenti Inter-Chelsea

Affare concluso tra l’Inter e il Chelsea per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo otto anni, ritorna nuovamente ai Blues. In serata, terminerà lo scambio di documenti tra i due club

DETTAGLI − Finisce l’esperienza di Lukaku in Italia e all’Inter. Affare fatto tra la società meneghina e il Chelsea per un totale di 115 milioni di euro. Cifra di vendita record, dopo quella tra Juventus e Manchester United per Paul Pogba (105 milioni di euro). Ancora Alfredo Pedullà aggiorna sull’operazione: «Romelu Lukaku–Chelsea: tutti i documenti entro stasera, poi sarà libero di tornare Blues».