Lukaku torna all’Inter? Nel caso a fargli posto non Lautaro Martinez – SM

Si continua a parlare di ritorno di Lukaku all’Inter, anche se l’attaccante ora deve pensare al suo infortunio (vedi articolo). Per Sport Mediaset, in caso di percorso inverso da Londra, non sarebbe Lautaro Martinez a fargli posto.

L’INCASTRO – In questa domenica non si è parlato molto di Romelu Lukaku. L’attaccante del Chelsea si è infortunato venerdì col Belgio, potrebbe aver finito la sua stagione prima delle prossime tre partite di UEFA Nations League. Da Sport Mediaset si ribadisce come per rivederlo all’Inter serva un’apertura al prestito, non facile visto che lo puntano anche Barcellona e Bayern Monaco. C’è però una novità su Lukaku, significativa. Dovesse concretizzarsi il grande ritorno, con tutte le difficoltà nel caso, potrebbe anche giocare con Lautaro Martinez. Non sarebbe il Toro a dover uscire, bensì uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko. L’avvocato di Lukaku a breve andrà a parlare col Chelsea per capire i margini.

Fonte: Sport Mediaset