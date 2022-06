Lukaku torna all’Inter, il Chelsea conferma i dettagli del trasferimento

Dalle 20 di stasera Lukaku è di nuovo un giocatore dell’Inter (vedi articolo). Il Chelsea, a differenza del comunicato dei nerazzurri, ha specificato i dettagli del trasferimento. Anche se su qusto non c’erano dubbi.

LE SPECIFICHE – Mancava solo una cosa per il grande ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: i dettagli. Li riporta il Chelsea, confermando come “Lukaku giocherà la stagione 2022-2023 con l’Inter dopo aver concluso un trasferimento in prestito per un anno”. Il club inglese non dà, come di consueto, le cifre dell’accordo ma ormai è noto che il ritorno sia avvenuto per otto milioni più bonus (variabili). E non è certo scontato che fra un anno torni a Londra…